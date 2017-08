Uitgever Chaos Saga biedt alsnog excuses aan voor stelen assets

8/8/17 00:24 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Afgelopen november verscheen een game met allicht de kortste levensduur aller tijden. Chaos Saga, een MMORPG van uitgever Braeve, werd al na 24 uur uit de lucht gehaald, toen bekend werd dat de game assets van MMORPG Final Fantasy XI had gelicht.

Nadat de diefstal wereldkundig werd, was Braeve er vlug bij om excuses te maken aan de spelers en aan werknemers van betrokken bedrijven waar ze mee samenwerken. Van formele excuses richting Square Enix kwam het echter maar niet. Nu, negen maanden na het feit, hebben zowel de uitgever als service provider DMMÂ Games alsnog Square Enix hun verontschuldigingen aangeboden.

Hun excuses gingen gepaard met een uitleg over wat er volgens hun is voorgevallen. In de verklaring wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar ontwikkelaar Lingyao, die verantwoordelijk was voor Chaos Saga, en de Final Fantasy XI-assets ontvreemde. DMMÂ Games en Braeve trekken echter niet het boetekleed aan, maar stellen dat het hun taak was om de game te inspecteren voor de release. Naar eigen was er echter onvoldoende personeel beschikbaar om dit te bewerkstellingen.

Bron: NeoGAF