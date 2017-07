Uncharted 4: A Thief's End is de dagdeal van Bol.com

14/7/17 07:42 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Volgende maand verschijnt Uncharted: The Lost Legacy, het eerste Uncharted-avontuur waarin we niet in de schoenen van Nathan Drake kruipen. Wil je voor het zover is echter helemaal up-to-date zijn? Dan is deze aanbieding allicht iets voor jou.

Enkel vandaag kost Uncharted 4:¬†A¬† Thief's End namelijk slechts ‚ā¨ 24,99 bij webwinkel Bol.com. Dat is 37,5% lager dan de gebruikelijke thuis van ‚ā¨ 39,99. Is dat verschil groot genoeg voor jou? Dan kun je hier klikken om je aankoop te doen.

Bron: Bol.com