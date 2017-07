Uncharted: The Lost Legacy klaar voor massaproductie

22/7/17 09:34 | Sander van Genderen | PlayStation 4 | 0 reacties

Uncharted:Â The Lost Legacy is goud gegaan. De game van ontwikkelaar Naughty Dog moet 23 augustus in de schappen verschijnen, dus het is tijd om de game op grote schaal te gaan reproduceren.

In Uncharted: The Lost Legacy staat voor het eerst in de franchise niet Nathan Drake centraal, maar hebben twee dames de hoofdrol te pakken. Chloe en Nadine, bekend van eerdere delen van de franchise, zorgen ditmaal namelijk samen voor het verhaal dat zich op verschillende plekken op de aardbol af gaat spelen. We zijn benieuwd hoe de luchtigheid van Nathan Drake opgevuld gaat worden!

We're proud to announce that Uncharted: The Lost Legacy has gone gold! We can't wait to get it into your hands, beginning August 22. pic.twitter.com/SBVZJD8lQb — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 20 juli 2017

Bron: Twitter