Uncharted: The Lost Legacy krijgt meer open omgevingen dan Uncharted 4

Dit jaar komt Uncharted: The Lost Legacy uit voor de PlayStation 4. Behalve dat het een standalone game wordt, in plaats van een DLC voor Uncharted 4, wordt het volgens een recent interview vrij anders dan de hoofdgame.

In The Lost Legacy speelt Chloe de hoofdrol in het verhaal waarin ze samen met Nadine uit Uncharted 4 in India op zoek gaat naar een schat. Creative Director van de game, Shaun Escayg, zegt dat de toon van het verhaal daarom totaal anders is.

Daarnaast zullen er volgens Escayg een aantal interessante dingen gebeuren op gameplay-gebied. Ten opzichte van Uncharted 4 zullen de wereld een stuk meer open zijn, nog meer dan de relatief grote omgevingen uit die game. Dit zou voornamelijk komen door de rurale setting van de game.

The Lost Legacy werd afgelopen december op de PlayStation Experience aangekondigd en moet ergens dit jaar verschijnen.

 

Bron: GameSpot