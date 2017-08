Valve legt het genereren van Steam Keys aan banden, heeft een verdomd goede reden

Even leek het er op dat het spoedig gedaan zou zijn met websites als Groupees, Bundle Stars, Humble Bundle, IndieGala en GreenManGaming; websites waar Steam Keys in massale en vaak sterk afgeprijsde bundels konden worden ingekocht. Valve liet namelijk weten dat het niet blij was met de aanvraag van grote batches en daarom in sommige gevallen geen keys meer verstrekt voor bepaalde spellen.

Voor zij die niet bekend zijn met de back-end van Steam even een snelcursus: ontwikkelaars van games kunnen, indien hun product daadwerkelijk op het platform is toegelaten, zelf keys laten genereren voor hun spellen middels een speciale tool in hun omgeving. Het idee hierachter is dat met name kleine ontwikkelaars zo snel exemplaren van hun spel voor handen hebben om te gebruiken voor marketingdoeleindes. Hierbij kun je denken aan YouTubers en websites als GameQuarter of aan een prijsvraag op hun social media. Hele logische en legitieme redenen dus.

Een andere reden om keys te laten genereren, is om ze te verkopen via een derde partij, zoals de sites in de inleiding. Valve verdient niets aan deze verkopen, daar het de keys enkel genereert en niet verkoopt, maar moet wel de serverlast van downloads en updates dragen. Het zou dan ook niet ondenkbaar zijn dat het bedrijf zich hierin benadeeld voelt en de praktijk aan banden probeert te leggen. En een bericht op het ontwikkelaarsforum op Steam, dat Steam Spy deelde, leek exact dit te suggereren:

Valve will no longer automatically fullfill key requests from the developers to combat game sales outside of Steam. pic.twitter.com/Gp1TyivEeO — Steam Spy (@Steam_Spy) 17 augustus 2017

''Als we keys voor batches van normale grootte weigeren, is het waarschijnlijk omdat de verkoopcijfers niet stroken met de aantallen die je weggeeft en je waarschijnlijk om keys vraagt omdat je goedkopere opties naast Steam aanbiedt terwijl wij de kosten dragen. Dus op een zeker punt beslissen we dat het geld dat je binnen brengt niet in verhouding staat met die kosten.

Een voorbeeld: laten we zeggen dat je een paar duizend exemplaren van een game op Steam verkocht hebt, maar vijfhonderdduizend keys hebt aangevraagd, dan gaan we eens kijken naar je games, je verkoopcijfers, de kosten, et cetera.''

Na het lezen van deze post, lijkt het er inderdaad op dat Valve op gaat treden tegen verkopers van derde partijen. En logisch gezien staan ze hiermee volledig in hun recht. Toch waren gamers niet blij toen het nieuws in eerste instantie naar buiten kwam. Niet enkel zagen ze mogelijkheden om van mooie aanbiedingen te profiteren in rook op gaan, maar Valve had afgelopen mei nog een blogpost online gezet waarin expliciet werd vermeld dat het verstrekken van keys niet aan banden zou worden gelegd. Het is echter diezelfde post die meer licht op de zaak werpt. In de post in kwestie ging het namelijk in eerste instantie niet over Steam Keys, maar om een praktijk die men Steam Trading Card profiteering noemt.

Concreet komt Steam Trading Card profiteering erop neer dat kleine ontwikkelaars massaal shovelware games produceren met Steam Trading Cards en deze via vervolgens op het platform van Valve dumpen. Hierna vragen ze duizenden keys aan, welke ze zelf activeren op computers in een botnet. Dit botnet ''speelt'' de games en verdient de trading cards, om ze direct weer te verkopen op de marketplace. En dit zorgt voor enkele problemen.

De belangrijkste is dat activiteit op de marketplace een belangrijke indicatie van de populariteit van een game is. Als botnets de market overspoelen met valse data, kan het algoritme dat spelers games aanraadt slechte resultaten gaan weergeven, wat op zijn beurt zorgt voor ontevreden spelers.

Om dit probleem aan te pakken heeft Steam meerdere veranderingen aan zijn systeem doorgevoerd. Zo worden games met Steam Trading Cards nu aan een soort test onderworpen die moet vaststellen of de game gebruikt wordt voor Steam Trading Card profiteering én werd Steam Greenlight vervangen door Steam Direct. Beiden zijn echter geen oplossingen voor het probleem, maar enkel obstakels die de slimmere profiteurs snel zat zullen overwinnen. Valve onderschrijft dit zelf ook in een geschreven reactie op vragen van website Polygon:

''Hoewel onze veranderingen een impact hadden op de economie achter trading card farming met nieuwe producten op Steam, zijn er nog een hoop games en game-achtige producten die Steam keys gebruiken om het Steam-systeem te manipuleren.''

Het bedrijf liet verder weten dat er op dit moment geen vuistregel is voor welke aanvragen onder de loep worden genomen en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. De extreme gevallen worden op individuele basis behandeld en beoordeeld om te zien of er wel of niet sprake is van misbruik.

Betekent dit dat we moeten vrezen voor absurd goedkope bundels? Absoluut niet! Valve verzekerde na de initi√ęle ophef namelijk nogmaals aan Polygon dat het absoluut geen problemen heeft met sites die keys voor Steam verkopen.

''Het is prima dat onze partners Steam keys gebruiken om hun spellen te verkopen via andere sites dan Steam of er kortingen of bundels mee combineren, en we zullen doorgaan met het weggeven van gratis keys om ze dat te laten doen. Maar het is niet oké wanneer je onze spelers er negatief mee bejegend of onze winkel en zijn functies ermee manipuleert.''

We dus allemaal gerust adem halen, Gabe Newell lijkt nog altijd het beste met ons voor te hebben.

Bron: Polygon