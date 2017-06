Vind je innerlijke dictator met Tropico 6

13/6/17 03:06 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Tropico 6 Genre: Construction and management Multiplayer: Platform: PC

Op het moment dat we dit bericht schrijven staat de PlayStation E3-show op het punt om te beginnen. En nu al zijn we zo snel als dat we kunnen berichten aan het maken. De pre-show zat namelijk al vol onthullingen die het hoofdevenement niet haalden.

Een van die onthullingen is alweer het zesde deel in simulator-serie Tropico, dat in 2018 zal verschijnen. En als de getoonde trailer enige indicatie is, gaat er deze keer nog gekker aan toe dan we al gewend waren.

Bron: GameQuarter