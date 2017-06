Vind je innerlijke tovenaar met de special edition van Fantastic Beasts and Where to Find Them

De Harry Potter-games worden door velen beschouwd als enkele van de weinige goede film-games. En hoewel spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them deze legende nog niet heeft voortgezet, heeft het wel een eigen uitbreiding gekregen in LEGO: Dimensions. Genoeg reden om de film eens in het zonnetje te zetten dus.

Bij iBood dachten ze er blijkbaar hetzelfde over, want de koopjessite komt met een aanbieding die zowel fans van de serie als nieuwkomers zal kunnen bekoren. Enkel vandaag kun je de special editie van de Fantastic Beasts and Where to Find Them blu-ray scoren voor slechts € 29,95 scoren via deze link. Vind je dat duur klinken voor een film? Realiseer je dan wel dat je onder andere een replica van Newt Scamander's toverstok krijgt, een verzamelaarsobject dat los al meer dan dat kost.

Bron: iBood