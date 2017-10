Vind jij jouw verhaal in de Articy: Draft Storytellers Bundle?

4/10/17 00:05 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Gamen kun je doen om allerlei redenen. Sommige spelen games om zich even te onttrekken aan de dagelijkse sleur, terwijl andere simpelweg een manier nodig hebben om de tijd om te krijgen. Gamers die zichzelf willen verliezen in een episch verhaal komen echter aan hun trekken met deze nieuwe bundel van Bundle Stars.

Voor slechts ‚ā¨ 2,59 haal je al de eerste tier binnen van de Articy Draft Storytellers Bundle, wat je toegang geeft tot articy:draft 2 Special Edition. Dat is echter voor de meeste van ons niet interessant. articy:¬†draft is namelijk een programma om verhalen mee te schrijven. Gamers kunnen dan ook beter kijken naar de tweede tier. Voor ‚ā¨ 4,09 krijg je namelijk nog veel meer lekkers:

The Detail: Episode 1 tot en met 3

The Descendant: Episode 1 tot en met 5

Nightmares from the Deep: Cursed Heart

Zijn deze games nog niet genoeg om je honger te stillen? Dan wordt het allicht tijd om voor de hoofdprijs te gaan. Voor ‚ā¨ 10,29 krijg je namelijk niet enkel de software uit de vorige twee tiers, maar ook Gloria Victis en de articy:draft 2 SE - Commercial Use Upgrade DLC. Je leest alles hierover op de productpagina.

Let op: GameQuarter schrijft dit bericht in de hoop zijn lezers te wijzen op voor hun interessante (game-)gerelateerde aanbiedingen. Deze inhoud wordt niet gesponseerd door Bundle Stars, noch is die op de hoogte van het bestaan van dit bericht.

Bron: Bundle Stars