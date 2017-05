We hoeven dit jaar niets te verwachten van Cyberpunk 2077

Iedereen was er heilig van overtuigd dat we in 2017 eindelijk meer te horen zouden krijgen over Cyberpunk 2077, de nieuwe game van CD PROJEKT RED. Met de laatste uitbreidingen van The Witcher III: Wild Hunt de deur uit had het bedrijf immers tijd om handen. De studio heeft echter laten weten dat we daar niet op hoeven te rekenen.

Dat heeft overigens niets te maken met voorbereiding, want de campagne rondom de game zou al helemaal klaar zijn. CD PROJEKT RED heeft echter de bewuste keuze gemaakt om het voor nu in de ijskast te zetten, om zo geen aandacht weg te nemen bij hun andere paradepaardje: GWENT: The Witcher Card Game.

Over wanneer we dan wel meer informatie krijgen wilde het bedrijf niets kwijt, maar ze zeiden wel dat het op een onverwachts moment zal zijn. Wij zetten daarom ‚ā¨ 10,- in op 1 januari 2018, als de helft van ons op een bank zijn roes ligt uit te slapen.

 

Bron: GameQuarter