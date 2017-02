Wees er snel bij: de Lucius-serie is nu slechts $1

16/2/17 00:37 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Games is en zal waarschijnlijk altijd een dure hobby blijven. Wij posten daarom meerdere keren per week mooie aanbiedingen die wij vinden op verschillende websites, zodat ook de gamers op een budget hun pleziertje kunnen hebben.

Speciaal voor deze groep schrijven we nu over een nieuwe aanbieding op Bundle Stars, waarbij je voor een bedrag van $1 een drietal games krijgt. Deze games zijn Lucius, Lucius II en Lucius: Demake. Wacht echter niet te lang, want om kwart voor vijf morgenmiddag is de actie weer voorbij.

Bron: Bundle Stars