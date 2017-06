Wordt de held van Hyrule in Skyrim, met de kracht van amiibo

12/6/17 06:23 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Nintendo-fans dachten met de aankondiging van The Elder Scrolls 5:Â Skyrim voor de Nintendo Switch al de hoofdprijs gewonnen te hebben. Bethesda neemt echter geen genoegen met het vervullen van onze wensen; het wil ze overtreffen.

Nintendo-gamers zullen dan ook blij zijn om te horen dat de Switch-versie van Skyrim een klein beetje Nintendo-magie in zich heeft zitten. Door de Breath of the Wild amiibo van Link in te scannen kan jouw karakter zich namelijk uitdossen in de kleding van Link, inclusief zijn iconische Master Sword. Wat wil een mens nog meer?

Bron: GameQuarter