Wordt de Huawei P8 Lite jouw nieuwe mobiele gaming device?

Heb jij een voorliefde voor smartphones met Android? En is het tijd om die van jou langzamerhand te vervangen? Dan wilt bol.com heel graag dat je de Huawei P8 Lite overweegt. Het bedrijf gooit zelfs de prijs omlaag.

Met een scherm van 5.2 inch, Android 7 voorgeprogrammeerd, een Kirin 655 processor en 16GB intern geheugen, is de P8 een van de betere smartphones in de budgetcategorie, met een prijskaartje van slechts € 249,-. Dit bericht is echter om jullie om een aanbieding te wijzen.

Enkel vandaag kun je de zwarte, witte of gouden versie van de P8 Lite hier bestellen met 28% korting, wat zich in de praktijk vertaalt naar € 70,-. Zo betaal je dus nog maar € 179,-.

Bron: Bol.com