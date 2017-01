World of Warcraft heeft zijn eigen kookprogramma in Zuid-Korea

23/1/17 08:48 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Dat men in Zuid-Korea dol is op MMO's, is geen geheim. Hoe ver hun liefde voor het genre strekt wordt echter pijnlijk duidelijk door Wow! Recipe? The Meal is Ready, een nieuw kookprogramma dat helemaal in het teken staat van World of Warcraft.

Choi Hyun-seok, een gerenommeerde Zuid-Koreaanse chef en fanatiek World of Warcraft-speler, presenteert de show, waarin men recepten klaar maakt die zijn geïnspireerd door de MMORPG van Blizzard. Ondertussen schuiven gasten bij de Choi aan en praten ze over World of Warcraft en de avonturen die ze in de game beleefd hebben. 

Bron: GameQuarter