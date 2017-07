Zin in een uitdaging? Download dan de Crash Bandicoot DLC

22/7/17 10:33 | Sander van Genderen | PlayStation 4 | 0 reacties

Wie zijn uitdagingen zoekt in games, deed er eerder al goed aan om de Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy aan te schaffen. De game was namelijk al moeilijker dan het origineel op de PSone, maar wellicht voor sommige nog niet lastig genoeg. Hiervoor is nu het DLC-level Stormy Ascent uitgebracht, dat tot 19 augustus gratis is te downloaden.

Het level werd in 1996 al ontwikkeld door de oorspronkelijke ontwikkelaar Naughty Dog, maar deze besloot het level niet in de uiteindelijke game te stoppen, omdat ze het zelf te lastig vonden om te voltooien. Vicarious Visions heeft besloten het level voor de diehards te remasteren en opnieuw uit te brengen.

De reacties op het level liegen er inmiddels niet om. Vele spelers is het nog niet gelukt om het level te voltooien. Sommige spelers zich op Reddit over de DLC uitlieten, gaven aan meer dan 100 levens te hebben verloren voordat ze de eindstreep in zicht hadden. Onderstaande video laat Ă©Ă©n van de schaarse spelers zien die het level binnen iets meer dan drie minuten tot een goed einde heeft weten te brengen.