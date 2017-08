9/8/17 10:56 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Jaarlijks verschijnende sportgames als FIFA, Pro Evolution Soccer en NBA 2K krijgen vaak het verwijt makkelijke cash grabs te zijn; games die minimaal werk vereisen, maar waar je als speler wel de volle pond voor neer moet leggen. Dat is echter onterecht.

Zoals we in onderstaande video van NBA 2K18 zien, gaat er namelijk heel wat werk zitten in het juist neerzetten van alle spelers in de game. En zoals basketbalfans je zullen vertellen, zijn dat er nogal wat. Desondanks zijn kosten noch moeite bespaard om kleding, gezichten, lichtinval en zelfs littekens zo goed mogelijk na te maken.