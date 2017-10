Dat we 60 Pasecs niet serieus konden nemen, wisten we al toen we zagen dat het een vervolg was op 60 Seconds. Gelukkig is ontwikkelaar Robot Gentleman het met ons eens, althans dat denken we.

Dat lijkt ons namelijk de enige verklaring voor onderstaande trailer, die werd gepost om de game te onthullen en grotendeels bestaat uit....soep...