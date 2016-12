27/12/16 21:36 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

In dit leven krijg je niets voor niets. Hoewel niet alles geld kost, kost wel alles tijd, moeite of een andere investering zonder monetaire waarde. En in videogames is dat niet anders.

Dat mensen de nieuwe dokter in het dorp voor lief nemen, is dan ook niet verstandig. Immers is iets wat te goed lijkt om waar te zijn dat meestal ook. In Vampyr ben jij die dokter, en tevens de bloedzuiger die dorpsbewoners opjaagt.