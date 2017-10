Het lijkt erop dat deze vrijdagochtend een ongepland Pokémon-thema heeft gekregen. Dit nieuwtje heeft echter niets te maken met de games, anime-serie, trading card game, mobiele app of iets dergelijks.

In plaats daarvan gaat het over een man die besloot dat hij beroemd wilde worden op YouTube door het Witte Huis binnen te dringen...terwijl hij een knalgele pet Pikachu-pet droeg en een knuffel van de Pokémon bij zich had. Het is maar hoe je je fifteen minutes of fame wilt hebben.