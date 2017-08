5/8/17 23:19 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Ayane is wellicht een van de bekendste figuren in het arsenaal van uitgever Koei Tecmo. De rondborstige ninja speelt een belangrijke rol in zowel Ninja Gaiden als Dead Or Alive, waardoor het ook niet verwonderlijk is dat ze nu een eigen Warriors All-Stars trailer krijgt.

In deze korte video zien we hoe de ninja korte metten maakt met bergen vijanden en zien we (een van haar) supermoves in actie. Voor meer Ayane zullen we echter nog even moeten wachten. Warriors All-Stars verschijnt immers pas later deze maand.