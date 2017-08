20/8/17 10:59 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Heb jij altijd al in de cockpit van een gigantisch metalen monster willen zitten om door onbegaanbaar terrein en in de modder te baggeren? Wij ook niet. Maar toch kunnen we dit vanaf oktober doen.

In Spintires: Mudrunner mogen we plaats nemen in een van negentien voertuigen, waarmee we verschillende missies moeten voltooien. Hierbij kun je denken aan het redden van gestrande mensen en het wegslepen van hun auto's. De speeltjes die je hiervoor tot je beschikking hebt, komen in deze video aan bod.