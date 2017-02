Bak de lekkerste zoetigheden in Cooking Mama: Sweet Shop

2/2/17 07:29 | Sil Hendriks | 3DS | 0 reacties

Cooking Mama is toch een aparte serie. Je zou verwachten dat een kook-game niet bijzonder goed zou verkopen, maar desondanks is de serie alweer aan zijn zevende deel toe, als we spin-offs niet meetellen.

Ditmaal mag je jouw innerlijke keukenprinses loslaten in een winkel waar ze koekjes, gebakjes en andere hartige en zoete tussendoortjes verkopen. Door middel van ruim honderdzestig minigames kun je zestig verschillende lekkernijen maken, welke je vervolgens met trots kunt serveren aan de bezoekers van je winkeltje.