8/6/17 21:31 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Dat Project Cars 2 eraan zit te komen is natuurlijk geen geheim en we verwachtten dan ook geen grootse aankondiging rond de E3; hoogstens een nieuwe trailer. Die arriveerde echter wat eerder dan verwacht.

In de E3-trailer van de racegame zien we niet enkel nieuwe gameplay-beelden, maar ook een releasedate. Project Cars 2 zal op 22 september 2017 zowel fysiek als digitaal verschijnen voor PC, Xbox One en PlayStation 4.