Battlefield 1 hint naar info nieuwe DLC met Fransen in de hoofdrol

22/1/17 17:15 | Jacco Peek | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

De eerste DLC van Battlefield 1, The Shall Not Pass, werd in december al getoond op Twitter. Na een lange stilte verscheen dit weekend een Tweet op het kanaal van DICE over de uitbreiding met een zeer korte teaser.

Met de tekst: ‘Be ready. First details coming next week’ worden de beelden van de soldaat voor de wapperende Franse vlag ingeluid. Vermoedelijk gaat They Shall Not Pass dus snel verschijnen, en extra snel voor bezitter van EA Acces.

De DLC zal toegevoegd worden aan leden van Battlefield Premium, wast op dit moment nog €50 kost. Houd de website in de gaten voor meer info volgende week.