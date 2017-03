31/3/17 07:35 | David Dejaeghere | PC | 0 reacties

Haal die donut uit je mond de voeten van het bureau! Er is werk aan de winkel! Het is namelijk 31 maart, en dat betekent dat Beat Cop te koop is.

Een release als deze gaat natuurlijk gepaard met een launch trailer en zoals je al zag aankomen kun je die hieronder vinden. En als we een ding daaruit kunnen opmaken, is het dat Jack Kelly niet met zich laat sollen.