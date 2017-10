10/10/17 16:31 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Hoewel The Evil Within 2 pas aankomende vrijdag verschijnt, hebben veel persoutlets nu al een exemplaar van de game in handen. Een van die websites is VG24/7, die de eerste tien minuten met ons deelt.

De gedeelde gameplay-beelden komen van de PlayStation 4-versie van de game, al zal dit vermoedelijk weinig verschil maken. Wat wel belangrijk is, is wat we zien: de dood van Lily, de waarheid achter haar dood en de terugkeer van Sebastian in STEM. Helaas zien we echter maar weinig van het daadwerkelijke spel.