Beleef het gevecht bij de Death Star in Planet Coaster

Het gebruiken van bekende films bij het maken van attractieparken is niets nieuws. Disneyland is gebouwd rondom dit concept en ook Nintendo is aan een soortgelijk iets bezig. Of het zo cool wordt als deze Star Wars-achtbaan wagen we echter te betwijfelen.

In deze creatie van Chuck Maurice beleef je een van de meest iconische scĂšnes van de Star War-films opnieuw, zittend in een bijna drie minuten durende achtbaanrit. In deze tijd vlieg je door de ruimte en manoeuvreer je je tussen het laservuur, infiltreer je de Death Star en wordt je op en neer gegooid in de ene na de andere schepte bocht, looping en kurkentrekker.

Maurice maakt deze indrukwekkende attractie in pretparksimulator Planet Coaster en heeft het gefinaliseerde product als download aangeboden op Steam, zodat ook jij je gasten kan trakteren op dit visuele spektakel.