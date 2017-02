17/2/17 00:37 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

In de meeste games ben jij de held, de oorlogsmachine, het eenmansleger. In DESYNC is dat echter niet genoeg.

In deze psychedelische first person shooter gaat het namelijk niet enkel om de kills die je maakt, maar ook om hoe je ze maakt. Daarom is er een nieuwe video van de game online gezet, welke spelers een idee geeft van de mogelijkheden die de game biedt om vijanden aan een zo gruwelijk mogelijk einde te brengen.