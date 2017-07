Hier bij GameQuarter houden we wel van kortingen en dus maakten we vier dagen geleden al een lijstje voor jullie, met daarop alle games die momenteel in de aanbieding zijn op PSN. Sony doet daar nu nog een schepje bovenop.

In onderstaande video bewijst de maker van de PlayStation namelijk maar weer eens dat buiten spelen niet zo veilig is als dat onze ouders vroeger beweerden. Blijf dus lekker binnen, dan hoef je niet te vrezen voor wilde dieren, ongelukjes en een verbrandde huid.