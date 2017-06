Dat Bethesda VR wel ziet zitten wisten we al een geruime tijd. Tijdens hun E3-conference vorige week kwamen we er echter pas achter wat de uitgever concreet van plan is.

Tijdens deze show kondigde de uitgever maar liefst twee VR-delen van hun populaire franchises aan, te weten DOOMÂ VRÂ en Fallout 4 VR. En mocht je dat vergeten zijn, dan sturen ze bij deze een herinnering.