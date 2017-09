21/9/17 13:13 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Na een tijd in Early Access te hebben gezeten, is vandaag Blast Out gelanceerd. En daarbij krijgen we een toepasselijk genoemde launch trailer.

In deze video krijgen we een voorproefje van de hectiek die spelers van de game mogen verwachten en de ogenschijnlijk vermakelijke gameplay die daarmee gepaard gaat. Kruip in de huid van een van de dieren en vecht voor de eer van je stam!