19/9/17 08:02 | Sil Hendriks | iPhone | 0 reacties

In Japan is Square Enix bezig om in rap tempo de ene na de andere interessant uitziende free-to-play-titel uit te brengen. En dat terwijl wij hier met honger achterblijven na het zien van alle imposante trailers. Spijtig genoeg is deze video van Mashiro Witch: Midnight Marchen hier geen uitzondering op.

Geloof het of niet, de video die je hieronder ziet is niet voor een pc- of console-game, maar voor een app voor iOS en Android. De trailer is dus waarschijnlijker epischer dan het spel zelf. Dit doet enkel niets af aan het feit dat wij willen dat Square Enix dit avontuur naar het Westen brengt!