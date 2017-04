23/4/17 23:03 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

In de afgelopen maanden hebben we de nodige trailers geplaatst van The Surge, waarin het gevechtssysteem herhaaldelijk naar voren kwam. Ontwikkelaar Deck13 lijkt dit echter nog niet genoeg te vinden, want het brengt nu een nieuwe video uit die zich helemaal op combat focust.

In de video zien we hoe verschillende soorten wapens invloed hebben op je speelstijl en de flow van het gevecht, terwijl we ook glimpen zien van verschillende soorten vijanden en omgevingen. De finishing moves mogelijk natuurlijk ook niet ontbreken, al zijn die niet zo prominent aanwezig in deze verder erg gewelddadige video.