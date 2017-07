8/7/17 11:09 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Over drie maanden komt het langverwachte vervolg op Middle-Earth: Shadows of Mordor, Shadows of War, uit. Voor het zover is, is het echter allicht interessant om nog even in de eerste game te duiken.

Shadow of Mordor ontvangt namelijk een nieuwe update, die een mode genaamd Nemesis Forge toevoegt. Deze mode selecteert de orc die je de meeste overlast heeft bezorgd in de game en importeert hem naar Shadows of War. Hetzelfde gebeurd met de orc die je het beste heeft bijgestaan. En het beste is dat ze exact worden overgezet, dus inclusief hun naam, uitrusting en opgelopen littekens. Zo gaat je avontuur nog een beetje verder.