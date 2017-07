17/7/17 12:48 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

De eerste video van Call of Duty: WWII's Zombie-mode had dit jaar een van de hoogtepunten van de San Diego Comic-Con moeten worden. Tot het ongenoegen van Activision en Sledgehammer Games is de video echter vroegtijdig gelekt.

Deze gelekte versie van de video kun je, zolang als die nog beschikbaar is, hieronder vinden. Mocht een copyright claim echter je kijkplezier vergallen, dan kun je ook hier klikken voor een alternatieve link. Ongeacht welke versie van de video je ziet, is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dit volgens ontwikkelaar Sledgehammer Games niet de finale versie is. Als de video over drie dagen op Comic-Con getoond wordt, zal hij er dus (mogelijk) anders uit zien. Vermoedelijk gaat het echter wel om minimale verschillen.