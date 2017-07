22/7/17 22:49 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Na de onthulling van Gamora en Jedah leek de legitimiteit van het eerder gelekte character roster van Marvel VS Capcom: Infinite vrijwel verzekerd. De nieuwe comic-con trailer van de game beitelt het echter in steen.

De video in kwestie toont namelijk nog vier nieuwe personages voor de game, welke allen overeen komen met eerder genoemd lek. In de video, die je hier onder vinden, zien we Final Fight's Haggar, Resident Evil's Nemesis en Dead Rising's Frank West de zijde van Capcom versterken, terwijl your friendly neighbourhood Spider-Man zich aan de zijde van helden als Iron Man, Hulk en Captain Marvel schaart.