Bij all-stars games, games waarin de cast bestaat uit bekende karakters uit andere universums, is de onthulling van nieuwe speelbare karakters altijd een hot topic. En tijdens een exhibition match op EVO 2017 werden maar liefst twee nieuwe karakters voor Marvel VS Capcom: Infinite onthuld.

De eerste van deze twee toevoegingen is er een waarnaar al jaren gevraagd wordt: Jedah uit de Darkstalkers-serie. Met zijn zeis, vleugels en razendsnelle technieken blijft het karakter trouw aan zijn oorsprong, terwijl hij tevens prima lijkt te passen bij het bestaande rooster.

Aan de Marvel-zijde mogen we Guardians of the Galaxy-lid Gamora welkom heten. Met haar zwaarden én pistolen lijkt ze een karakter te worden dat een lang leven beschoren is in de meta-game, vooral nu Deadpool vooralsnog afwezig is. Of dit vermoeden klopt zal de tijd moeten leren.