Nadat de Early Access van Conan: Exiles van start ging op Steam, werd al snel duidelijk dat de game de potentie had om een nieuwe grote naam te worden in het MMO-genre. En met de komst van een Xbox One-versie heeft ontwikkelaar Funcom diens kansen verdubbeld.

In onderstaande video van de game leren we dat deze console-versie al spoedig onze kant op komt. Vanaf 16 augustus kunnen spelers namelijk met het spel aan de slag. Op dezelfde dag krijgen zowel PC- als Xbox One-spelers bovendien gratis DLC, die een nieuwe regio toevoegt. Ook hiervan zien we beelden terug.