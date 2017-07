23/7/17 09:57 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Nadat Day of Infamy in maart Early Access verliet en zich ging profileren als een volledige game, dacht iedereen dat het afgelopen zou zijn met content updates. New World Interactive lijkt echter nog niet klaar met het gratis weggeven van content.

Zo heeft de game zojuist een nieuwe update ontvangen die twee nieuwe maps, genaamd Breville en Dunkirk, waarop spelers hun vaardigheden kunnen testen. Breville is natuurlijk geïnspireerd door het Franse Bréville-les-Monts, terwijl Dunkirk verwijst naar het Belgische Duinkerk. Beide locaties waren belangrijk in de tweede wereldoorlog.

In Bréville-les-Monts wist de British 6th Airborne Division een Frans dorp te bevrijden door slim gebruik te maken van Paratroopers, terwijl in Duinkerk de burgers eigenhandig de dag hebben gered toen ze geallieerde soldaten ondersteunden. Het speelbaar maken van deze twee locaties zal dan ook een aangename verrassing zijn voor WWII-fanatiekelingen.