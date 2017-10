3/10/17 07:59 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Arcana Heart 3: Love Max - Six Stars, de verbeterde versie van Arcana Heart 3: Love Max, die op zijn beurt een verbeterde versie was van Arcana Heart 3, komt in december naar Steam. Het is dus de hoogste tijd voor een trailer.

Wat er precies nieuw is aan deze versie van de game maakt de trailer niet heel erg duidelijk, maar gelukkig staat die informatie wel op de Steam-pagina. Hierdoor weten we dat Six Stars een Training en Survival mode krijgt, evenals de personages die eerder exclusief voor console en arcade waren.