4/8/17 13:50 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

De Special en Bonus Stages zijn naast Green Hill Zone misschien wel de meest notoire delen van de oude Sonic games. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze terugkeren in Sonic: Mania.

Sonic-fans van het eerste uur zullen een zekere klassieker direct herkennen in deze beelden, maar voor het kijkplezier verklappen we er nog niets over. Voor de minder fanatieke speler is er echter ook genoeg te zien. Zo wordt bijvoorbeeld gedemonstreerd hoe een level in de game op meerdere manieren uitgespeeld kan worden doordat er verschillende paden in de levels zijn.