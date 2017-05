17/5/17 07:18 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Maak je klaar voor een magisch avontuur. Want met de launch trailer van Seasons After Fall is het officieel; de vos is hier.

In de launch trailer van deze eigenzinnige platformer zien we nogmaals Fox' zijn mysterieuze krachten aan het werk, waarmee hij in een oogwenk de seizoenen verandert. Zo kan hij water bevriezen om erover heen te lopen en planten laten groeien die hij als opstapje kan gebruiken.