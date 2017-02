1/2/17 08:31 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Resident Evil VII is voor het eerst in jaren weer hersteld naar diens voormalige glorie. En nu het publiek om een encore vraagt, geeft Capcom daar graag gehoor aan.

Met de Banned Footage DLC-packs, waarvan de eerste gisteren verscheen, kunnen we ons nog wel even zoet houden. Mocht je echter twijfelen over of het je centen waard is, dan kun je misschien de knoop doorhakken na het zien van onderstaande teaser.