De dood is niet het einde in Torment: Tides of Numenera

Er zijn games waarin je dood bent voor de game begint, terwijl andere games je letterlijk met de dood laten spelen. In alle andere gevallen ben je echter aangewezen op oude savefiles, respawnen of in het geval van permadeath, opnieuw beginnen. Echter niet in Torment.

Mocht je tijdens het spelen van Torment vallen in de strijd, dan zal je worden getransporteerd naar een nieuwe wereld. In deze wereld openbaren zich nieuwe verhalen aan jou als speler en kan jouw karakter sterker worden, zodat je krachtiger dan ooit tevoren terugkeert naar het rijk van de levenden. Dit en meer leerden we van onderstaande trailer, die de fundamenten van de game toelicht.