De een zijn dood is de ander zijn wapen in The Surge

15/4/17 00:28 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One

In games waarin alles om je heen naar de Filistijnen is, is het meer regel dan uitzondering dat je moet improviseren met je wapens of ze van de lijken van je tegenstanders af moet rukken. The Surge is niet anders, al ruk je hier direct de arm mee.

Dit ontledingsmechaniek staat centraal in deze video van die game, die ons allerlei wapens en uitrusting toont die je volgende maand kunt gaan dragen, wanneer de game verschijnt op PC, PlayStation 4 en Xbox One. Laat het bloed maar vloeien.