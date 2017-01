De eerste trailer van Fire Emblem: Warriors toont meer dan je zou denken

14/1/17 12:44 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Fire Emblem-fans waren teleurgesteld toen de video van het aankomende Fire Emblem: Warriors nagenoeg niets van de game toonde. En hoewel dat technisch gezien correct is, onthult de video indirect wel een aantal dingen.

We zien namelijk een vijftal wapens in de video voorbij komen, welke toebehoren aan Marth, Chrom, Ryouma, Xander en Chrom. Hieruit kunnen we opmaken dat deze vijf karakters in ieder geval in de game zullen zitten en in het verlengde daarvan zullen dus Shadow Dragon, Fates en Awakening vertegenwoordigd zijn. We zijn benieuwd of ditmaal ook andere games bij een spin-off aan bod komen.