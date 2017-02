De Ghost in the Shell-film krijgt een nieuwe trailer

Live Action-films gebaseerd op anime hebben een niet al te beste reputatie. De films van Death Note, Dragonball Z, Fist of the North Star en Blood+ worden algemeen beschouwd als enkele van de slechtste films ooit gemaakt en elke nieuwe aankondiging wordt daardoor sceptisch bekeken.

Desondanks leken de vijf teasers die vorig jaar werden vrijgegeven voor de Ghost in the Shell-film goed ontvangen te worden door anime-fans, waarmee er goede hoop is dat de film de moeite waard zal zijn. En hoewel we zullen moeten wachten tot 31 maart om te ontdekken of dat echt zo is, krijgen we nu wel eindelijk een volledige trailer, welke onthult dat de live action-film niet het plot van het bronmateriaal zal gaan volgen.