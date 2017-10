Gamen en verzamelen gaan samen als Nintendo en Mario, of in dit geval The Legend of Zelda. Er is namelijk een nieuw Guinness World Record gevestigd voor de grootste collectie van The Legend of Zelda-spullen.

De recordhouder is de Noorse Anne Marta Harnes, die maar liefst 1816 voorwerpen in haar collectie heeft volgens Guinness, al zegt ze zelf dat het er meer zijn. Vermoedelijk tellen zij de dubbele voorwerpen die we in de video zien echter niet mee. Maar zelfs zonder die extra voorwerpen is de collectie imposant, zowel kwalitatief als qua grootte.