26/9/17 07:41 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4 | 0 reacties

Hoewel het nog een ruim maand duurt voordat Halloween in de VS weer losbarst, is de marketingafdeling van menig bedrijf alweer volop bezig met het inspelen op de feestdag. Zo ook bij Capcom, waar ze dertien nieuwe kostuums voor Street Fighter V ontwikkelden.

Deze costume pack is vanaf vandaag te downloaden voegt onder andere Satan, een mummy, twee schooluniformen en een bikini toe aan de al imposante keuzemogelijkheden, al is het wel opvallend dat slechts een handjevol karakters nieuwe outfits krijgt. Wil jij weten of jouw main erbij zit? Bekijk dan onderstaande video voor een overzicht.