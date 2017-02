De ledematen vliegen in het rond in deze gameplayvideo van The Surge

17/2/17 23:01 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Over een kleine drie maanden verschijnt The Surge, een futuristische actie-RPG van de makers van Lords of the Fallen. En dus begint de game al aardig vorm te krijgen.

Als we deze video zo zien, zouden we zelfs bijna zeggen dat ze ons de game alvast mogen geven. In de ruim veertien minuten aan gameplay zien we namelijk hoe de hoofdpersoon van de game zich door vijandige robots en mensen in exosuits heen vecht, terwijl hij ondertussen hun ledematen van hun lijf rukt.