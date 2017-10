6/10/17 23:25 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Laat je romeinen thuis, de militairen op de basis en de paarden in de stal. Mushroom Wars 2, de RTS die helemaal anders doet, is hier!

In de launch trailer van de game, die al net zo vrolijk klinkt als dat de game oogt, zien we hoe legertjes met gekleurde paddenstoelen elkaar te lijf gaan in verschillende modi. Ditmaal geen aan elkaar geplakte trailers, maar gameplay, gameplay én nog eens gameplay.